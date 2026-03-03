ラ・リーガ第26節が2日に行われ、2位レアル・マドリーはホームで6位ヘタフェに0-1で敗れた。アルバロ・アルベロア監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。FWキリアン・ムバッペを負傷で欠くレアルは序盤から多くのチャンスを迎えたものの、ゴールを奪うことはできず。前半39分にヘタフェのFWマルティン・サトリアーノに決められ、これが決勝点となった。また、終盤にはMFフランコ・マスタントゥオーノがレッドカードで