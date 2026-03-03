株式会社XYZAは、3ボタンプログラマブルキーボード「TinyKeyboard3Plus」を2月26日（木）に発売した。 「TinyKeyboard」は、キーを組み合わせて特定の機能を動作させるショートカットを1ボタンで実行できるように設計した小型キーボードシリーズ。新製品では、2024年3月発売のWindows PC専用モデル「TinyKeyboard 3ボタンキーボード」と同様の3ボタン構成でありながら