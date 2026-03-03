【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが出演する、UHA味覚糖ぷっちょ新CM『色々サウンドロゴ』篇、『お探しぷっちょ』篇が、3月7日より全国にて順次放送開始。 公式ブランドサイトでは3月3日10時より公開される。 ■文字の並びを“ぷっちょ”にそろえようとするものの…「あかん！」（末澤） 今回は、テンポよく揃った動きや一体感のあるパフォーマンスを通して、“ぷっちょ”が持つ楽しい世界観を表現。