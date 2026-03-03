フランスのマクロン大統領は2日、抑止力を強化するためとして、保有する核弾頭の数を増やす方針を表明しました。マクロン大統領は2日、核戦略について演説し、フランスが保有する核弾頭の数を増やすよう命じたと話しました。理由は抑止力を強化するためで、今後は核兵器の保有数を公表しないとしています。また、マクロン氏は同盟国であるアメリカがヨーロッパに対し、自らの安全保障をより直接的に担うよう強く促しているとも話し