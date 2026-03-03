◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)野球日本代表「侍ジャパン」はオリックスとの強化試合で3-4で惜敗。9回に1点差へ迫るタイムリーを放った牧秀悟選手は守備のミスを反省しました。初回、先発の菊池雄星投手がオリックス打線に集中打を浴び、3失点。1アウト1、2塁の場面ではサードゴロに打ち取りましたが、2塁ベースカバーに入った牧選手が1塁への悪送球となり、1点を奪われました。牧選手は、7番セ