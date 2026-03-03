米国代表としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する元ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が2日（日本時間3日）、米スポーツトーク番組「パット・マカフィー・ショー」に出演。昨季までドジャースでチームメートだった大谷翔平、山本由伸について語った。米国代表はこの日からアリゾナ州フェニックスで代表チームとしての活動を開始。カーショーは全体練習に参加し、ブルペン投球などで調整を進め