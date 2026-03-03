長野・白馬村で横転した車から高齢女性が救出された。当時、現場に居合わせた元救急隊の男性が中心になり、外国人観光客らと協力しながら慎重に女性を車から出す一部始終をカメラが捉えていた。国籍越え“結束”女性の命救った人々2月27日、事故直後の現場に警察などより早く駆けつけたのは、元救急隊の風巻さんだった。風巻さん：引火するような液体が漏れてないか確認しつつ、（運転手に）声がけをした。風巻さんは「ちょっと待