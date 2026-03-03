ＷＢＣ米国代表の主将を務めるアーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）が２日（日本時間３日）、人気番組「ザ•パット•マカフィー•ショー」に出演。主将就任の舞台裏と、?打倒侍ジャパンジャパン?の思いを語った。きっかけは前回大会の決勝で米国代表が侍ジャパンに敗れたことだった。前年オフにＦＡだったジャッジは代表入りを見送り、一ファンとしてテレビで観戦。米国代表が侍ジャパンに敗れた瞬間