特集『追悼：真矢(LUNA SEA)が3月15日、WOWOWにて放送・配信されることが決定した。同特集番組は、2026年2月17日に逝去したLUNA SEAのドラマー真矢を偲んで放送・配信されるもの。3月15日午前8:15より『LUNA SEA Music Video Collection』、同日午前10:15より『真矢 DSS[Drum Solo Selection]』が届けられる。『LUNA SEA Music Video Collection』は、LUNA SEAのヒストリーを辿るミュージックビデオの放送・配信。「ROSIER」「I fo