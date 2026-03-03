日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は３日、前日２日に行われた侍ジャパンの強化試合、オリックス戦について報じた。番組ではＶＴＲで前日の試合前からの球場周辺の盛り上がりをドジャース・大谷翔平投手のモノマネタレントで、２０２２年から全試合を観戦している「ミニタニ」が紹介。その中で球場入りする選手が乗ったバスを待つファンの姿を伝えた。ミニタニはそのファンに混じっ