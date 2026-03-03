久保裕也が現役引退を表明米MLS（メジャーリーグサッカー）のFCシンシナティを退団していた元日本代表FW久保裕也は3月3日、自身の公式SNSを通じて現役引退することを発表した。かつての日本代表アタッカーの決断に、ファンからは「素晴らしいキャリア」「お疲れさま」と反響が寄せられている。32歳久保は京都サンガF.C.の下部組織からトップチームに昇格しプロキャリアをスタート。2013年にスイス1部のヤングボーイズへ完全移