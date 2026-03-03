アビスパ福岡戦で約13年ぶりに名古屋へ名古屋グランパスは3月3日、新しく生まれ変わったパロマ瑞穂スタジアムのこけら落とし試合となる、4月19日の明治安田J1百年構想リーグ第11節アビスパ福岡戦に、ドラガン・ストイコビッチ氏が来場すると発表した。“ピクシー（妖精）”の愛称で親しまれるストイコビッチ氏は、選手として7年、監督として6年を名古屋で過ごした。選手・監督の両方で「聖地・瑞穂」に多くの歓喜をもたらし、数