サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」を主役にした、Production I.Gによるアニメ「リラックマ」が、あさ9時25分からTBSにて放送決定！放送開始を前に第1弾キービジュアルが公開されたほか、ナレーション担当が幾田りらさんに決定し、メインスタッフ情報も解禁されました☆ サンエックス TBS アニメ「リラックマ」 放送開始日：2026年4月4日（土）放送時間：あさ9時25分主題歌：「stay with me」ア