栃木県内の多くの県立高校では２日、卒業式が行われ生徒たちが慣れ親しんだ学びやに別れを告げました。 県内の県立高校の全日制と定時制合わせて６４校で２日、卒業式が行われました。 このうち、１９２５年（大正１４年）４月に開校した鹿沼高校は、２０２５年度創立１００周年を迎えました。節目の年度に卒業するのは、生徒２２４人です。 担任から生徒の名前が１人ずつ読み上げられると、「はい」と返事をし、最後に代表者に