野球の独立リーグ・ルートインＢＣリーグの栃木ゴールデンブレーブスは、キャンプインを前に２日、小山市の神社で安全祈願を行いました。 栃木ゴールデンブレーブスの山下徳人監督や選手３０人などが小山市の須賀神社を訪れ、４月のリーグ開幕に向けて、４日から始まるキャンプを前に安全を祈願をしました。 球団の創設から１０年となる節目の今シーズンは１２人の新メン