栃木県警は２日、組織の改編と幹部の人事異動を発表しました。 異動の対象となるのは部長や警察署長など合わせて２５９人で、発令は３月１３日です。 主な組織の改編ではサイバー対策センターに「サイバー対策管理官」を設置し深刻化するサイバー犯罪への体制を強化します。 また、日光警察署で行っていた運転免許更新といった窓口業務を取りやめ交通関係業務を今市警察署に集約し組織の最適化や業務の