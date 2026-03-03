日本政府はイランに滞在する日本人について、きょう（3日）にも陸路で退避させるため準備を進めていることが分かりました。関係者によりますと、早ければ日本時間のきょう午前中にも、イランに滞在する日本人のうち希望する数人の退避を実施する予定だということです。イランでは去年6月にも、外務省が手配したバスで現地の日本人が隣国アゼルバイジャンに退避していて、今回も同じオペレーションになるものとみられます。現在、イ