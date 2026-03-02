平和食品工業は市販用新商品2品を2月4日から発売した。レトルト味付け背脂「背脂ニンニク醤油味」（50g）とラーメンスープ「家系ラーメンスープ」（42g）を提案する。「背脂ニンニク醤油味」は背徳メシに欠かせない背脂をニンニク醤油で味付けした商品。ごはん、カレー、チャーハンにかける「ガッツリ旨い背徳メシ」、ラーメンにかける「背脂マシマシ背徳ラーメン」などで背脂のおいしさを楽しめる。先行発売した80gは、湯せ