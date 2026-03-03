LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「スペシャルセール」を3月1日正午から20日まで開催している。国内宿泊では、人気のホテルや旅館が最大20％割引となる。オンラインカード決済限定でPayPayポイントが最大10％お得になるキャンペーンも併用できる。4と9がつく日の正午から36時間限定で、20％以上お得なタイムセールを開催する。国内航空券と宿泊がセットになった「ヤフーパック」でも、PayPay