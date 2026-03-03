『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』サッカー界にとって今年はワールドカップの年だと思っていたら、こんな凄い世界大会が目の前にあった。毎晩、テレビで見る選手の躍動感に心打たれていた。そして年齢なのか「涙、涙」で、我ら日本代表の1シーン1シーンに、一人ひとりの表情に、感動した。 もちろん、そのレベルで人より高いポテンシャルを発揮した選手が「勝つ」のだろうが、冬季五輪は採点競技が多く、サ