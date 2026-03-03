◆東京ドームホテルのいちご×抹茶アフタヌーンティー。地上150mからの絶景を眺めながら、和モダンな美食体験東京ドームホテル最上階、地上150mのパノラマが広がる「アーティスト カフェ」では、2026年4月1日（水）から6月22日（月）まで「ストロベリー＆抹茶アフタヌーンティー」を開催。いちご大福を忍ばせた抹茶パフェや抹茶ティラミスなど、伝統的な和の香りと現代的な華やかさが融合した和モダンなスイーツがお目見え。和のテ