猛ラッシュでダウン寸前まで追い込むも、強烈な右フック“一撃”で形勢逆転を許した選手。フラつきながらも懸命にダウンを回避した“咄嗟の行動”に実況席が思わず「ダウン、ダウンでしょ」と指摘。熱くなる一幕があった。【映像】「ダウンでしょ」ダウンを回避した咄嗟の行動2月28日、後楽園ホールで開催された「Krush.187」で愛瑠斗（RAUSU GYM）と嶋拓実（K-1ジム横浜チームオルカ）が対戦。試合は先攻逃げ切りと後半追い上