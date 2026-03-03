2月に開催された「大ヤンキー展」は大盛況だった。昭和ストリート文化や特攻服などヤンキーの世界観を体験できる室内展示イベント。現地に足を運んだ漫画家・コラムニストの辛酸なめ子さんは「コンプライアンスやハラスメントまみれで息苦しい現代に、自由でワイルドで本能的に生きる昭和ヤンキーに憧れ、元気づけられる人が多い」という――。■「大ヤンキー展」に令和人が心酔する理由「ほら、ウンコ座りはこうやるんだぞ」「え