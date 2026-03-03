ＷＢＣ米国代表の主将を務めるアーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）が２日（日本時間３日）に人気番組「ザ・パット・マカフィー・ショー」に出演し、昨年のポストシーズン前に同じく米国代表のブライス・ハーパー外野手（３３＝フィリーズ）から送られたメッセージに鳥肌が立ったことを明かした。米メディア「クラッチ・ポインツ」が報じた。ハーパーのメッセージには「ポストシーズンの大事な試合で自分に言い聞かせ