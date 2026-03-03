『レベル１から考えるお金の話』©カレー沢薫／シュークリームタイムマシンのことを思う時、いつもドバイの自販機が頭に浮かんでしまう。約20年前、旅行でドバイを訪れた時、空港だったか街角だったか忘れたが、「純金」を売っている自販機があった。その日のレートによって価格が変動するシステムで、耳かきほどの金がパッケージされ、並んでいた。当時の自分は値段をよく見ることもせず「うわードバイって感じ！」と、異