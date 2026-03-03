教養の没落が嘆かれる令和日本にあって、依然として気炎を放つ教養ジャンルがある。歴史学、ことに日本史学である。お疑いの向きはお近くの書店を覗（のぞ）いてほしい。数々の新刊が毎月のように供給され、平積みされる新書、歴史書棚の活況を目の当たりにできることだろう。さて、そんな日本史学の世界に、また一冊、ベストセラーが生まれた。本書である。小山評定（おやまひょうじょう）、問い鉄砲などの数々の逸話で知られ