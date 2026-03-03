あの有名キャラクターを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「拉拉熊」の意味は？中国語で「拉拉熊」と表すキャラクターはなんでしょう？ヒントは、OLさんの家に居候するクマの着ぐるみのキャラクターです！いったい、中国語で「拉拉熊」と表すキャラクターとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「リラックマ」でした！リラックマは、