佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の3日の天気をお伝えします。「天気の予想」 雨は朝までの予想ですが、一日を通して雲が広がりやすく、日中もにわか雨の可能性があります。折りたたみの傘を持ってお出かけください。 「花粉情報」 雨があがり風が強く吹き、花粉が大量に飛散する見込みです。症状の出やすい方は万全な対策をしてお出かけください。 「気温はどうなのか？」 最高気温は2日と