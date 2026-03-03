巨人は３日、ジャイアンツ球場で１軍全体練習練習を再開した。１日にキャンプを打ち上げて沖縄から帰京。２日は休養日で、この日再始動となった。雨のため投手、野手ともに室内練習場で練習を行った。巨人は６日のオリックス戦（京セラＤ）からオープン戦再開。阿部監督はオリックス、阪神、ソフトバンクとのビジター６試合を競争見極め「リミット」と明言し、本拠地東京Ｄ初戦となる１４日の日本ハム戦から開幕を見据えた