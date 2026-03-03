日本ハムは３日、野村佑希内野手（２５）が一般女性と結婚したと発表した。球団を通し、「お相手は明るく、いつも自然体で僕を支えてくれる方です。どんな時も変わらず寄り添ってくれたことに、心から感謝しています。これからは家族を守る立場として、より一層の自覚と責任を持ち、野球に取り組んでいきます」とコメントした。この日朝、ＳＴＶ札幌テレビ「どさんこワイド朝」の自身の人気コーナー「ジェイのひとりごと」でサ