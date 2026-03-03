偕成社は3日、絵本『ノンタン』シリーズ50周年を記念して、7年ぶりとなる新刊『ノンタンのおうち』を8月に発売することを発表した。付属のノンタンや小物を使ってノンタンの世界観のなかで遊べる一冊となり、ひらくと3つの部屋が現れおうちになる、立体しかけ絵本となる。【画像】カラフルで可愛い！7年ぶりに発売される絵本『ノンタン』表紙そのほか、50周年記念企画として、7月18日から、東京・立川にある「PLAY! MUSEUM」で