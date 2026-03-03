会社員の給与から毎月天引きされる年金保険料。昇給のたびに保険料も増え、ボーナスからも差し引かれ、「これだけ払っているのだから、老後はある程度安心だろう」。そう思って年金の受け取りを楽しみにしている人も少なくないでしょう。ところが実際に年金を初めて受け取る段階になって、思わぬ勘違いに気づくケースも。「え、こんなに少ないの？」「定期便に書いてあった金額と違う」――。何が起きているのか、見ていきましょう