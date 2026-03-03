スギ花粉の飛散が三重県内でもピークを迎えています。花粉の大量飛散は今後2週間ほど続くと見られていて、専門家が対策の徹底を呼びかけています。花粉症の治療を行い、花粉の調査・研究を続けている津市のゆたクリニック院長の湯田厚司さんによりますと、2月中旬は朝の気温が低かったこともあり、天候が良く風が強かった2月28日から3月1日は県内で今シーズン最大の花粉が飛散したということです。湯田院長は「患者さんが花粉にま