トヨタ自動車グループによる豊田自動織機の株式の非公開化を巡り、TOB＝株式公開買い付けの価格が引き上げられ、買い付け期限が延長されることになりました。 【写真を見る】豊田自動織機ＴＯＢ価格を引き上げ…反対していた米ファンドも応募意向で成立へ前進今月16日まで期限延長 トヨタグループは、豊田自動織機の株式の非公開化に向け、1月15日からTOBを実施しており、当初、先月12日までだった期限を今月2日ま