低気圧や前線の影響で、3日の三重県内では南部を中心に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。津地方気象台は土砂災害や、低い土地の浸水河川の増水に注意するよう呼びかけています。西から前線を伴った低気圧が接近している影響で、2日の三重県は雲が広がり、南部では雨が降りました。3日は南部を中心に激しい雨が降り、大雨になる所がある見込みです。3日夕方までに予想される1時間降水量は、多い所で北中部20ミリ、南