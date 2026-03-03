トヨタ「“新”プロボックス」がスゴい！トヨタは2025年11月25日、ライトバン（商用車）の「プロボックス」の一部改良モデルを発売しました。プロボックスがデビューしたのは2002年。一般的なライトバンが乗用車をベースに開発されるのに対して、プロボックスは商用車専用として設計・開発されました。【画像】超カッコいい！ これが「最新型プロボックス」です！（30枚以上）プラットフォームは当時の「ヴィッツ」のものを