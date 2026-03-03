米国女子ツアー「HSBC女子世界選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。【最新】大健闘！岩井千怜の最新1Wスイング同大会で2季ぶりとなるツアー通算7勝目を挙げたハナ・グリーン（オーストラリア）が、14ランクアップで2位に浮上した。1位は今季1勝を挙げているジーノ・ティティクル（タイ）。開幕戦を制したネリー・コルダ（米国）は、2位から3位へと順位を下げた。日本勢トップの岩井千怜は1ラン