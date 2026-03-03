木原稔官房長官は3日の記者会見で、ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことを受け、国土交通省から日本船主協会に、船舶は新たにペルシャ湾に入らず、湾内にいる場合は安全な場所で停泊するよう注意喚起したと明らかにした。