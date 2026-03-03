Netflix実写ドラマ『ONE PIECE』シーズン2より、超絶アクション満載の最終予告映像が公開された。【動画】実写版『ONE PIECE』最終予告編シーズン2『Into the Grand Line』では、より凶悪な敵と危険な冒険が麦わらの一味を待ち受ける。解禁映像では、グランドラインで訪れるそれぞれの地が、ルフィたち一人ひとりにとって“試練の場”となることを予感させるバトルシーンが連続する。冒頭では、Mr.9が「こっちは100人いる。