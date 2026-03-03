赤沢経済産業相は３日の閣議後記者会見で、高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、東京都小笠原村に調査の第一段階にあたる「文献調査」を南鳥島で実施するよう申し入れると発表した。実施されれば全国で４例目となる。