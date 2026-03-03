今回米兵が殺害されたクウェートの施設の衛星画像。左は昨年6月、右は今年3月1日に撮影/Planet Labs PBC via CNN Newsource（CNN）米国とイランの衝突で最初に死亡した米兵らは、クウェートの民間港にある仮設作戦センターに対するイランの直接攻撃で、現地時間1日午前に死亡したことが分かった。事情に詳しい関係筋がCNNに明らかにした。米中央軍は2日午後、当該のシュアイバ港で起きたこの攻撃による死者数は6人に増えたと発表し