WOWOWは15日、2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真矢さんをしのび、特集『追悼：真矢（LUNA SEA）』を放送・配信する。【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿15日の午前8時15分から、『LUNA SEA Music Video Collection』をWOWOWライブで放送。WOWOWオンデマンドでも配信する。LUNA SEAのヒストリーをたどるミュージックビデオを通じて、時代を彩った名曲の数々を届ける。「ROSIER」「I for You」など、1990年