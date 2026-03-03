アメリカ・トランプ大統領の妻メラニアさんが国連の安全保障理事会で議長役を務め、紛争下の児童保護などをテーマにした会合を開きました。記者「今、メラニア夫人が安保理の議場に入ってきました。ゆっくりと議長席の方に向かっていきます」メラニア夫人「第10113回の安保理会合を開会します」国連の安全保障理事会は2日、メラニア夫人が議長役を務め、「紛争下における子ども、テクノロジーと教育」をテーマに会合を開きました。