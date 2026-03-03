緊急着陸した機体から脱出する乗客＝2日、米カリフォルニア州ロサンゼルス/ Hash Tribe/X（CNN）米ユナイテッド航空の米国内便が2日、ロサンゼルス国際空港を離陸した直後にエンジン火災に見舞われ、同空港に引き返して緊急着陸した。ニュージャージー州のニューアーク・リバティー国際空港に向かっていたユナイテッド航空2127便（ボーイング787-9型機）は、火災警報を受けて操縦士が2機のエンジンのうち1機を停止させ、現地時間の