タレント武井壮（52）が、2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。極楽とんぼ山本圭壱の誕生日会で和田アキ子が激怒したエピソードを語った。この日は山本と出演。武井は山本率いる草野球チームのメンバーで、「誕生日会にアッコさんが来たりしてましたよね」とある年の山本の誕生日を振り返った。山本は「男性ばかりなのに『今日は唯一、1人女性を』って言ってアッコさんが来られた」と回想。和田の