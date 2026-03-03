ファミリーマートは3月3日から、対象のペットボトル飲料を買うと、翌週に「伊右衛門 毎日すこやか濃い緑茶」が無料でもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。45周年大感謝祭同社は2026年9月に創立45周年を迎える。これを記念し、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」を全国で開催する。今回のキャンペーンでは、サントリーのペットボトル飲