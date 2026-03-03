「非行少年」というレッテルが非行を悪化させる？罪を犯し続けるようになってしまう「ラベリング理論」とは 非行につながるラベリング理論 人は誰かに対し、レッテルを貼って見てしまいがちです。そして、そのレッテルによって見られた人の内面も変わっていくのです。このような事象に関し、おもに非行少年についてベッカーが提唱したのが「ラベリング理論」です。 ある少年がたまたまある犯罪を犯したとします。それは、