脳力を最大限に高める方法とは 新しいことに挑戦することで脳は活性化する！どんな小さなことでもいいですから、何かに挑戦すると脳内の神経伝達物質であるドーパミンが分泌されます。ドーパミンは運動調節やホルモン調節のほか、快の感情、意欲、学習などに関わっていて、ドーパミンの分泌によって脳の回路が強化される「強化学習」という現象が起こります。そして、強化学習はドーパミンが分泌される直