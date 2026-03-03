NISAをはじめるには専用口座が必要 サービス内容が充実しているネット証券 新NISAをはじめたいとき、行う必要があるのがNISA口座の開設です。口座開設のためにはまず、金融機関選びからスタートになります。その場合、銀行より証券会社のほうがおすすめです。銀座では、かぎられた投資信託しか取り扱っていません。一方、証券会社は投資信託の種類が豊富なだけでなく、REITも取り扱っているからです。 さらにいうな