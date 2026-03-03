香川県庁 香川県が3月2日～31日、首都圏5店舗で「香川フェア」を開催します。 ANAと締結した包括連携協定に基づき、ANAあきんど株式会社と株式会社ハブと共同で実施する「地域魅力発信プロジェクト」の一環です。 首都圏のイギリス風PUB「HUB」で、お酒や特産品（フードメニュー）を販売したり、プロモーション動画を放映したりして香川県の魅力をPRし、誘客促進につなげます。金陵文旦酒（西野